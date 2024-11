Vôlei de praia: cearenses Mateus e Adelmo encerram 2024 como 2ª melhor dupla do Brasil

Representando o Ceará, Mateus e Adelmo encerraram a temporada de 2024 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia como a segunda melhor parceria do país. Crédito: Reprodução/ instagram: Adelmofolha

Os cearenses Mateus e Adelmo, que são apoiados pelo Ceará Sporting Club, encerraram a temporada de 2024 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia como a segunda melhor dupla do País na modalidade. Os atletas conquistaram duas medalhas de prata e duas de bronze em um total de 10 etapas disputadas ao longo do ano. Os cearenses somaram 9.520 pontos no ranking, ficando atrás apenas dos campeões Arthur e Adrielson (PR), que acumularam 11.520 pontos. A dupla de Mateus e Adelmo foi vice-campeã nas etapas de São Luís (MA) e Natal (RN) e obteve o terceiro lugar nas competições realizadas em Brasília (DF) e João Pessoa (PB).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desempenho promissor na busca pela vaga olímpica Coordenador de esportes olímpicos do Ceará, Andrade Neto ressaltou o potencial da dupla para as próximas competições, especialmente as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.