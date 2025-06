Loïs Boisson: quem é a francesa que surpreende Roland Garros? Saiba tudo

A francesa Loïs Boisson, número 361 do ranking, desafia Coco Gauff na semifinal após eliminar favoritas e virar sensação em Roland Garros / Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Em um torneio recheado de favoritos e grandes nomes, uma jovem até então desconhecida do grande público tem se tornado o centro das atenções em Roland Garros 2025. Loïs Boisson, francesa de apenas 22 anos, entrou na chave principal como convidada (wildcard), sem grandes expectativas e ocupando a 361ª posição do ranking mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Algoz em Roland Garros, Jack Draper prevê futuro promissor para João Fonseca: "Vai ser assustador"; SAIBA MAIS

A grande oportunidade veio com o convite da organização do torneio, que apostou na jovem para representar o tênis francês em casa. O que era para ser uma participação simbólica, acabou se transformando em uma das maiores histórias de superação e surpresa do esporte neste ano. Hoje, ela é o nome mais falado do Grand Slam parisiense — depois de uma sequência impressionante de vitórias, Boisson está nas semifinais e promete fazer história diante de sua torcida. Loïs Boisson: quem é a atleta?

Natural de Dijon, Boisson começou no tênis ainda criança, treinando em academias locais e disputando torneios juvenis pela França. Sua ascensão no circuito profissional foi modesta e marcada por altos e baixos.

Em 2021, ela iniciou sua carreira no circuito ITF, ganhando pequenos torneios e construindo uma reputação de atleta disciplinada e com bom potencial técnico. No entanto, sua caminhada sofreu um baque em 2024, quando uma lesão grave no ligamento cruzado anterior a tirou das quadras por mais de seis meses. A recuperação foi longa e silenciosa, longe dos holofotes. Pouco antes do início de Roland Garros, ela ocupava a 361ª colocação no ranking da WTA, sem títulos relevantes no circuito principal e ainda tentando reencontrar seu melhor nível físico e mental.

Loïs Boisson: campanha de conto de fadas

Desde a primeira rodada, Boisson demonstrou estar em sintonia com a torcida e com a quadra de saibro. Seu estilo agressivo, com golpes firmes do fundo de quadra e excelente movimentação lateral, rapidamente chamou a atenção. Ela estreou vencendo a experiente Elise Mertens, 24ª cabeça de chave, e seguiu derrotando adversárias de peso como Anhelina Kalinina e a compatriota Elsa Jacquemot. Foi nas oitavas de final que o mundo percebeu a força de Boisson, na qual ela eliminou a número três do mundo, Jessica Pegula, em uma partida histórica.