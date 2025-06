Desafio Marco Zero 2025 recebe inscrições; veja detalhes

Competição de caiaque em praia na Beira Mar de Fortaleza / Crédito: Reprodução/Kayakeria Marco Zero

As inscrições para a 4ª edição do Desafio Marco Zero, organizado pela Kayakeria, escola de VA'A (canoa havaiana), sup e caiaque, encerram-se na próxima segunda-feira, 9. Acesse o canal de notícias Esportes O POVO no WhatsApp A maratona náutica, cujo lema é conectar a força do esporte à história e à preservação ambiental, sai da base Kayakeria (Av. Beira Mar, 3211), no dia 21, rumo ao Rio Ceará (Barra do Ceará), refazendo simbolicamente o trajeto das embarcações holandesas que exploraram a orla da cidade séculos atrás.