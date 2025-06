Liga das Nações de vôlei feminino: datas, tabela de jogos e onde assistir

Torneio vai reunir 18 seleções na disputa pelo título. Confira as datas, tabela de jogos e onde assistir ao vivo à Liga das Nações do Vôlei Feminino 2025

A sétima edição da Liga das Nações do Vôlei (VNL) feminino 2025 começa nesta quarta-feira, 4 de junho. A competição envolve 18 equipes, que disputarão as partidas em nove países, sendo o Brasil escolhido para sediar os jogos da primeira semana.

Já a fase final será disputada na Polônia, no dia 27 de junho, com as oito melhores seleções das fases de grupos. Confira tudo sobre a Liga das Nações do Vôlei feminino 2025.