Rally Cerapió 2026 é lançado em Teresina com novidades para o mountain bike

Próxima edição terá prova exclusiva para ciclistas, reforçando o compromisso com a segurança e valorização da modalidade / Crédito: Cerapió / Reprodução

O Rally Cerapió 2026 foi lançado oficialmente em evento realizado no Locomotiva Irish Pub, em Teresina (PI), na última terça-feira, 27. A principal novidade da próxima edição será a realização da prova de mountain bike em uma data separada das demais categorias, marcando o nascimento do Rally Cerapió Bike, um evento exclusivo voltado para os amantes da modalidade. Durante a cerimônia, que contou com a presença de autoridades, atletas, organizadores e representantes da imprensa, o diretor geral do Cerapió, Erhlich Cordão, explicou a mudança. Segundo ele, a decisão visa aprimorar a experiência dos participantes, com um percurso mais técnico e focado nas necessidades específicas dos ciclistas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A separação da prova de mountain bike permitirá um circuito mais técnico e dedicado, garantindo ainda mais segurança e qualidade para os participantes”, afirmou. Cordão acrescentou que o Rally Cerapió Bike será uma experiência inédita, planejada especialmente para valorizar cada etapa da prova sobre duas rodas. “Em breve, revelaremos todos os detalhes. O desafio continua, só que agora, no seu ritmo”, disse. Representando o governador do Piauí, Rafael Fonteles, o secretário estadual do Turismo, Daniel Oliveira, destacou o papel estratégico do rally para o estado. “O evento consolida o turismo esportivo no Piauí, valoriza as nossas belezas naturais e movimenta a economia local. É uma tradição carregada de histórias e experiências”, afirmou. Daniel reforçou ainda que o turismo esportivo tem papel essencial na regionalização do desenvolvimento turístico, impulsionando as cidades por onde o rally passa. “O espírito de superação marca essa competição. O turismo esportivo é um motor fundamental para o desenvolvimento dos estados”, completou.