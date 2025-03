Dupla de vôlei de praia do Ceará conquista medalha de bronze em campeonato Sul-Americano

Agora, os atletas voltam às atenções para o Circuito Mundial Challenge Yucantan, que será realizado no México, entre os dias 19 e 23 de março

A dupla Mateus e Adelmo, que representa o Ceará no vôlei de praia, conquistou a medalha de bronze no Circuito Sul-Americano da modalidade, realizado em Rancagua, no Chile. O torneio aconteceu entre os dias 7 e 9 de março.

Mateus e Adelmo finalizaram a competição com quatro vitórias e duas derrotas. Na primeira fase venceram os argentinos Sosaya e Gonzales e foram derrotados pelos donos da casa, M. Grimalt e E. Grimalt.