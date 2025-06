Roland Garros 2025: quem está nas semifinais e quando serão os jogos

Novak Djokovic, aos 38 anos, avançou para as semifinais após vencer Zverev e quebrou recorde em Roland Garros / Crédito: JULIEN DE ROSA / AFP

A reta final de Roland Garros 2025 promete confrontos com os principais nomes do circuito e algumas surpresas. Os atletas disputam uma vaga nas sonhadas finais do Grand Slam francês. Com os quatro semifinalistas definidos, o torneio entra em sua fase decisiva a partir desta sexta-feira, 6. Algoz em Roland Garros, Jack Draper prevê futuro promissor para João Fonseca: "Vai ser assustador"; SAIBA MAIS



De um lado, tenistas como Novak Djokovic e Iga Swiatek mantêm vivas suas campanhas em busca de novos recordes. Do outro, nomes como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Coco Gauff tentam consolidar suas eras — enquanto surpresas como Lorenzo Musetti e Loïs Boisson tentam escrever novos capítulos em suas carreiras. Para os classificados para as finais, os jogos acontecerão no dia 7 de junho, com a final feminina, e no dia 8, com a final masculina. Roland Garros 2025: Djokovic e Sinner reeditam rivalidade; Alcaraz mede forças com Musetti

Após uma dura batalha contra Alexander Zverev nas quartas de final, Novak Djokovic avançou para mais uma semifinal em Roland Garros. Aos 38 anos, o sérvio fez história ao se tornar o segundo homem mais velho da Era Aberta a alcançar essa fase no saibro francês. Ele reencontrará Jannik Sinner, campeão do Australian Open e atual detentor do top 1 do ranking ATP, num confronto que promete muita técnica e intensidade.