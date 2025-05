Temporada do surfe cearense terá Taíba como ponto de largada neste fim de semana

As etapas do torneio ocorrerão desta sexta-feira, 30, ao domingo, 1° de junho

As categorias masculinas e femininas serão disputadas na "Taibinha" , nome dado à praia que fica localizada no início da Taíba. O evento, batizado de JISK Pro Taíba 2025 , marca o início da temporada na corrida pelos títulos estaduais, reunindo atletas de vários estados do Brasil.

A Praia da Taíba , em São Gonçalo do Amarante, será o palco da abertura do Circuito Cearense de Surf Pro 2025, entre esta sexta-feira, 30, e domingo, 1º de junho.

O campeonato é gerenciado pela Federação de Surf do estado do Ceará (FCES) em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, por meio das secretarias de Esporte e de Desenvolvimento Econômico.

Ademais da tradicional categoria Profissional, o circuito contempla mais 13 categorias amadoras, incluindo disputas para atletas desde os 8 anos até veteranos com mais de 50 anos, além de modalidades femininas e de longboard.

Confira todas as categorias presentes no campeonato:

Profissional



Sub 08, Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18



Open (sem limite de idade)



Master 40+ e Master 50+



Longboard Open, Longboard Master 40+ e Longboard Feminino (sem limite de idade)



Feminino Sub 18 e Feminino Open (sem limite de idade)

A transmissão do JISK Pro Taíba 2025 será feita ao vivo pelo canal oficial da FSEC no YouTube, neste link.