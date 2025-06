Astro do PSG ‘desfila’ com taça da Champions League em Roland Garros

Dembélé ficou responsável por exibir o troféu, inédito na história do clube parisiense, antes do duelo entre Novak Djokovic e Cameron Dorrie / Crédito: Jogada 10

O PSG escolheu um dos palcos mais emblemáticos da França para exibir sua maior conquista. Dois dias após golear a Inter de Milão por 5 a 0 na final da Liga dos Campeões, Ousmane Dembélé entrou na quadra Philippe-Chatrier, em Roland Garros, com a taça nas mãos. O público vibrou junto com o atleta em um gesto simbólico: “Ici c’est Paris!” (Aqui é Paris!)”, diziam os presentes. O momento marcou o pré-jogo das oitavas de final do Grand Slam francês, entre Novak Djokovic e Cameron Dorrie, nesta segunda-feira (02). Dembélé percorreu o saibro central com o troféu e, ao som de “We Are the Champions”, parou emocionado diante da torcida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao encerrar sua caminhada pelo saibro, Dembélé não apenas exibiu a taça. Ele reafirmou a identidade parisiense de um clube que lutou por toda história por este reconhecimento no cenário europeu. Festa começou no domingo A mobilização começou ainda no final de semana, quando as camisas do PSG passaram a dominar as arquibancadas em Roland Garros. O presidente do clube parisiense acompanhou o ‘desfile’ de Dembélé, nesta segunda-feira, diretamente das tribunas. Nasser Al-Khelaïfi esteve ao lado de nomes como Gilles Moretton, presidente da Federação Francesa de Tênis, e o ex-campeão Yannick Noah, último francês a vencer o torneio no masculino em 1983. A presença desses dirigentes conferiu à cerimônia um caráter institucional, como se o clube e o torneio compartilhassem simbolicamente a mesma glória nacional.