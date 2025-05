Miguel Hidalgo conquista vitória histórica na elite do triatlo mundial

O Brasil alcançou um feito inédito neste sábado, 31, com a vitória de Miguel Hidalgo na etapa de Alghero, na Itália, da Série Mundial de Triatlo, o principal circuito internacional da modalidade. O paulista de 25 anos se tornou o primeiro atleta do País a vencer uma prova do evento, consolidando seu nome entre os grandes do esporte.

O brasileiro já vinha demonstrando evolução no circuito. Na etapa anterior, realizada em Yokohama, no Japão, havia conquistado o terceiro lugar, atrás justamente de Hauser e do português Vasco Vilaça.

Com o desempenho em Alghero, Hidalgo saltou para a vice-liderança do ranking geral da Série Mundial, somando 2.227,45 pontos (1.000 deles obtidos com a vitória deste sábado). Hauser segue na ponta com 2.618,75 pontos.

A conquista foi celebrada pelo técnico Marcelo Ortiz, que acompanha o atleta há anos. “Uma vida sonhando por esse momento. Algumas décadas trabalhando dia a dia para isso. Hoje o dia é nosso! Brasil campeão no mais alto nível do triatlo mundial”, escreveu nas redes sociais da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri).