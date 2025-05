Time cearense de basquete 3x3 conquista etapa da Super Liga nacional

Atletas do Basquete Praça da Argentina foram campeões em Florianópolis ao bater, na final, o RW Basketball-SP por 21 a 20

A equipe composta por Ed Neto, Sidney Junior, Ian Cruz e Jackson bateu o RW Basketball-SP na final da categoria Open Masculino e retorna para Fortaleza com a medalha de ouro conquistada no torneio.

Equipe cearense da modalidade 3x3, o Basquete Praça da Argentina (BPA) venceu, no último sábado, 25, a etapa de Florianópolis (SC) da Super Liga, organizado pela Associação Nacional de Basquete (ANB).

“Todo o sacrifício que tivemos nesses últimos quatro meses de preparação fortaleceu muito a amizade, a ponto de o sentimento de família ir se criando. E com isso, tudo ficou mais fácil, a união dentro de quadra foi só consequência. Claro que também houve muita garra e vontade de ganhar, mas esse fator foi importante”, explica Ed Neto, 22, ao Esportes O POVO .

Apesar de a maioria dos atletas já jogar junto há alguns anos, o clube surgiu apenas em 2022. Período em que os amigos, que antes se reuniam apenas para realizar partidas amadoras, resolveram formar uma equipe carregando o nome da praça, localizada no Bairro de Fátima, onde praticam o esporte que os transformou, para além de atletas, em uma família.

Como os jogadores do time cearense tinham se preparado para disputar apenas uma etapa, tiveram que comprar novas passagens aéreas para Florianópolis, o que exigiu um esforço financeiro e colaboração de um amigo.

Jogadores do BPA comemoram vitória na grande final Crédito: Fernando Moritz/Divulgação

Ao relembrar os caminhos e percalços enfrentados durante a ida para a capital catarinense, Ed revela que houve uma complicação que quase os tirou do torneio: a competição foi antecipada em uma semana, para haver tempo para a realização das etapas Open e Elite.

“Deu uma complicada no nosso planejamento. A gente teve que passar essas novas passagens no cartão de crédito de um amigo, quando voltarmos iremos pagar do nosso bolso porque a organização não nos deu suporte em relação a esse problema. Vamos também continuar vendendo a rifa que nos ajudou a chegar até aqui para custearmos esses valores”, detalha.

Apesar da dificuldade que o BPA enfrentou, o triunfo emocionante contra a equipe paulista, decidido na bola da final da decisão, rendeu um sentimento de sonho realizado. “Todo mundo abraçou a gente. Todo mundo entrou em quadra junto. Então, é o sentimento de que não foi só nós que ganhamos, foram todos que ajudaram também”, aponta Ed.

Emocionado, o jogador lembrou o momento da virada em quadra. “Eu até gritei na live que estávamos fazendo no Instagram: o Ceará merece!”, celebra, ressaltando a importância da conquista para o estado.