Fortaleza vai sediar 5ª edição da Copa Brasil de Vela de Praia

As provas acontecerão entre os dias 1º e 3 de agosto. Inscrições já estão abertas, e competição terá nove classes em disputa

A 5ª edição da Copa Brasil de Vela de Praia ocorrerá em Fortaleza, entre os dias 1º e 3 de agosto de 2025. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela), em parceria com o Iate Clube de Fortaleza e a Federação de Vela e Motor do Estado do Ceará.

Já estão disponíveis as inscrições para serem realizadas de forma online. Os valores variam de R$ 150 a R$ 350, com desconto para quem realizar o pagamento até junho.