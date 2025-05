Fortaleza e Aquiraz recebem 1ª edição do Circuito Solar Beach Sport, em julho

Circuito Solar Beach Sport será realizado em Aquiraz e em Fortaleza / Crédito: Charles Maciel @ch.fotografia/Divulgação

A primeira edição do Circuito Solar Beach Sport acontecerá de 11 a 13 de julho na Prainha, em Aquiraz; e de 18 a 20 de julho na Beira-Mar, em Fortaleza, com as modalidades vôlei de praia, beach tennis e futevôlei. O evento contará com a presença do medalhista olímpico Marcelo Negrão. Acesse o canal de notícias Esportes O POVO no WhatsApp As inscrições, abertas ao público, podem ser realizadas a partir desta sexta-feira, 30, pelo site oficial do evento, mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, e ficarão abertas até o preenchimento das vagas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cada participante receberá um kit exclusivo com camiseta, bolsa, squeeze, viseira e medalha de participação. A entrega dos alimentos e o recebimento do kit de participação acontecem durante os dias de evento. O circuito, será viabilizado pela Lei do Incentivo ao Esporte, que permite que recursos provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos desportivos. “Nosso objetivo é valorizar as raízes esportivas do Ceará, promovendo a prática de modalidades que são tradicionais e que já revelaram grandes nomes para o cenário nacional, além de integrar a comunidade em um evento que celebra o esporte. Nesta primeira edição, queremos fazer um grande momento, com as pessoas se divertindo e ocupando espaços públicos. Nossa expectativa é de pelo menos mil competidores por fim de semana”, projeta Sara Barreto, coordenadora geral do evento. Além das competições, a 1ª edição dos circuitos terá atrações musicais e atividades recreativas. Os membros também poderão participar de pocket shows e sorteios, de forma gratuita.