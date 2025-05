Finais da NBA: conheça as equipes que decidirão os títulos de conferência

Com Shai, Edwards, Haliburton e Brunson em destaque, os astros das franquias comandam a reta final rumo à glória na NBA 2024/25 / Crédito: JASON MILLER, AL BELLO, GARRETT ELLWOOD, ELLEN SCHMIDT/ AFP

Restam apenas quatro equipes na disputa pelo título da temporada 2024/25 da NBA — e, independentemente do desfecho, o campeonato verá o fim de uma longa espera. Fique por dentro: SAIBA quem são os destaques dos playoffs da NBA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seja pela conquista de um título inédito, como no caso de Indiana Pacers e Minnesota Timberwolves, ou pela quebra de jejuns de 51 e 46 anos, como buscam New York Knicks e Oklahoma City Thunder, respectivamente, as finais de conferência prometem jogos históricos e narrativas intensas. As finais das conferências Leste e Oeste começam nesta terça-feira, 20 de maio, e os confrontos definirão quem disputará o troféu Larry O'Brien nas grandes finais da NBA. De um lado, Knicks e Pacers reacendem uma rivalidade clássica do Leste, reacendida com força total após mais de duas décadas. Do outro, Timberwolves e Thunder medem forças em uma série que coloca frente a frente duas reconstruções bem-sucedidas, com jovens estrelas em plena ascensão. Finais da NBA: finalistas de conferencia Conheça um pouco de cada um dos finalistas de conferencia da NBA:

Finalistas de Leste New York Knicks: renascimento sob Jalen Brunson

A temporada 2024/25 começou com expectativas moderadas para os Knicks, mas a franquia rapidamente transformou ceticismo em esperança. Sob o comando do técnico Tom Thibodeau, a equipe investiu pesado em trocas e reforços estratégicos, como a chegada de OG Anunoby e a posterior aquisição de Karl-Anthony Towns, dando à equipe mais profundidade e poder ofensivo. O grande diferencial, no entanto, tem sido Jalen Brunson. O armador assumiu o protagonismo absoluto, especialmente nos playoffs, onde liderou vitórias marcantes contra o Detroit Pistons e o poderoso Boston Celtics — com destaque para os 39 pontos no jogo 4.

Esta é a primeira final de conferência dos Knicks desde 2000. O time nova-iorquino não conquista o título da NBA desde 1973 e, com o atual elenco em boa forma, a torcida no Madison Square Garden acredita que o jejum pode, enfim, chegar ao fim. Indiana Pacers: superando expectativas com Haliburton

Do outro lado do Leste, o Indiana Pacers chega com ares de zebra que se impôs. Poucos apostavam na equipe para uma campanha tão sólida, mas Tyrese Haliburton se tornou o motor de um time rápido, versátil e eficiente. A franquia, que não vai às finais da NBA desde 2000, passou por cima de Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers com autoridade, vencendo ambos por 4 a 1.