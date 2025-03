NBA confirma que pretende criar liga de basquete na Europa

Esta nova competição poderá ser um concorrente perigoso para a Euroliga, atualmente considerada a segunda melhor liga do mundo.

"Tudo isto pode mudar" à medida que o planejamento do torneio avançar, avisou. "Nada foi decidido ainda".

Embora o modelo de competição ainda não tenha sido acordado, Silver destacou que a liga poderá ter 12 equipes com vagas permanentes e outras quatro que poderão variar a cada ano em função dos resultados esportivos.

Questionado sobre as conversas com a Euroliga, Zagklis afirmou que "a nossa missão é manter contatos com os clubes", sem dar mais detalhes.

Segundo vários meios de comunicação, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal e Fenerbahçe foram contactados pela NBA para avaliar o seu interesse em se juntar à futura liga.

Segundo o site especializado Sportico, o orçamento inicial para a criação de uma franquia poderia ser fixado em pelo menos 500 milhões de dólares (cerca de R$ 2,9 bilhões pela cotação atual).