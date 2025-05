Dupla radicada no Ceará vence etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

As atletas venceram a etapa de Aracaju(SE) / Crédito: Divugação/BNB Clube

As atletas Verena e Kyce se sagraram campeãs da quarta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia(CBVP), realizada em Aracaju(SE), no domingo, 19. A dupla, que representa o BNB Clube, bateu as medalhistas olímpicas Duda e Ana Patrícia. Na final do torneio, a dupla do BNB vencia por o set por 4 a 3, quando Ana Patrícia sentiu uma lesão em sua coxa. A atleta tentou voltar ao jogo, mas sem condições de jogo, a partida foi encerrada e a vitória foi dada a cearense e a potiguar.