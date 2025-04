Fique por dentro: saiba quem são os destaques dos playoffs da NBA

Um dos destaques até aqui é o Oklahoma City Thunder. Líder da Conferência Oeste na temporada regular, a equipe vem confirmando o bom momento e mostrando por que é uma das franquias mais empolgantes de se assistir. Com um estilo de jogo fluido, centrado nas mãos do armador Shai Gilgeous-Alexander — favorito ao prêmio de MVP da temporada —, o Thunder tem dominado o Memphis Grizzlies.

Os playoffs da NBA, principal liga de basquete do mundo, seguem em ritmo acelerado nos Estados Unidos. Com algumas séries já chegando ao terceiro ou quarto jogo, começam a despontar equipes que se consolidam como fortes candidatas ao título da competição mais prestigiada da modalidade.

A série já se encaminha para o quarto jogo e tudo indica uma possível "varrida" por 4 a 0. Até agora, foram vitórias contundentes: 131 a 80 no primeiro jogo, 118 a 99 no segundo e 114 a 108 no terceiro.

Outros favoritos ganham força

Além do Oklahoma City, outras três franquias também abriram 2 a 0 em suas respectivas séries: Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers e Boston Celtics.

O Cavaliers, que terminou a temporada como o melhor time do Leste, enfrenta o Miami Heat, que ainda tenta se reencontrar após a saída de sua principal estrela, Jimmy Butler — hoje no Golden State Warriors. Sem grande resistência do adversário, o time de Ohio venceu os dois primeiros jogos com autoridade: 121 a 100 e 121 a 112.

Já o Pacers tem sido uma das maiores surpresas até o momento. Não apenas pelo bom desempenho, mas pela maneira dominante com que vem superando o Milwaukee Bucks — uma equipe tradicionalmente cotada para ir longe nos playoffs, mas que não tem conseguido reproduzir o estilo de jogo que a consagrou nos últimos anos. Comandados por Tyrese Haliburton, os Pacers venceram por 117 a 98 e 123 a 115.