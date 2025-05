Brasil conquista dois ouros e contabiliza sete medalhas na Copa do Mundo de ginástica

Júlia Coutinho, de 15 anos, e Lucas Bittencourt levaram o Brasil ao lugar mais alto do pódio do Mundial da modalidade neste domingo, 18

O Brasil viveu grandes glórias neste final de semana na etapa da Copa do Mundo de Ginástica em Koper, na Eslovênia. Mesmo sem Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, a comitiva brasileira conquistou ao todo sete medalhas na competição, tendo dois ouros entre elas.

O lugar mais alto do pódio foi conquistado neste domingo por Júlia Coutinho e Lucas Bittencourt. A jovem atleta do Flamengo alcançou a principal medalha da disputa ao se apresentar ao som de "Maria, Maria", de Milton Nascimento e Fernando Brant, no solo e tirar uma nota de 13.100. Já o atleta veterano do Minas Clube levou ouro na barra fixa.