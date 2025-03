Kings League Brasil 2025: veja tabela completa e tudo sobre o torneio

A Kings League Brasil terá inicio no dia 29 de março (sábado); confira a tabela completa de jogos / Crédito: Divulgação/ Kings League

A Kings League teve grande sucesso na edição que reuniu seleções da modalidade, na qual o Brasil foi campeão. Agora, pela primeira vez, um campeonato exclusivo com equipes brasileiras será realizado, com início no dia 29 de março, sábado. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Com 10 equipes formadas via draft, o torneio promete agitar os fãs assíduos de futebol ou fut-7. Nomes como Neymar e Gaules estarão na presidência de seus respectivos clubes – Fúria e G3X, respectivamente – e já provocaram seus rivais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Fúria FC, de Neymar e Cris Guedes, desafiou seu primeiro adversário, o Dendele FC, presidido por Luqueta (Lucas Gagliasso) e Paulinho O Loko (Henrique de Carvalho), apostando R$ 50 mil na vitória.

Rodada 6 – 26 de abril (horários a definir)

Funkbol Clube x Nyvelados FC



FC Real Elite x Fluxo FC



Dendele FC x G3X FC



Desimpedidos Goti x Fúria FC



Capim FC x Loud SC

Rodada 7 – 28 de abril (horários a definir)

Desimpedidos Goti x Dendele FC



Capim FC x Fúria FC



FC Real Elite x Nyvelados FC



Fluxo FC x Funkbol Clube



G3X FC x Loud SC

Rodada 8 – 3 de maio (horários a definir)

G3X FC x Fluxo FC



Capim FC x Nyvelados FC



Desimpedidos Goti x FC Real Elite



Dendele FC x Loud SC



Funkbol Clube x Fúria FC

Rodada 9 – 5 de maio (horários a definir)

Capim FC x Desimpedidos Goti



Dendele FC x FC Real Elite



Fluxo FC x Fúria FC



Funkbol Clube x Loud SC



G3X FC x Nyvelados FC Kings League Brasil 2025: equipes participantes e presidentes

Com foco na expansão do torneio, a Kings League convidou diversos influenciadores para aumentar o engajamento no Brasil. Ao todo, serão 10 equipes, das quais nove já têm nome e presidentes confirmados. Os presidentes brasileiros que participaram da Kings League Nations estarão divididos no campeonato nacional. Gaules comandará a G3X e terá como principal estrela e co-presidente, o artilheiro e melhor jogador de fut-7 do mundo, Kelvin Oliveira. Timão apresenta novo patrocinador e presidente projeta 'camisa mais valiosa do país'; VEJA

Ao lado de Neymar, que recentemente retornou ao Santos, Cris Guedes, presidente campeão do torneio internacional, comandará o Fúria FC. A equipe, no entanto, sofreu uma baixa: no último campeonato de clubes, contava com o influenciador Allan Rodrigues, conhecido como Estagiário, que agora terá sua própria equipe. Allan presidirá o Real Elite ao lado da cantora Ludmilla.