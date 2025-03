Time de Neymar na Kings League contará com jogador que já atuou pelo Santos

Atleta, de 27 anos, com passagem pelo Santos foi a terceira escolha da Fúria, equipe do astro, para integrar seu elenco

Assim como o astro, João também é um ‘Menino da Vila’. Ele integrou as categorias de base do Peixe entre os seus nove e 17 anos. Na sequência, porém, não conseguiu despontar no profissional em território nacional. Posteriormente, ele foi para a Europa onde atuou na Itália e Portugal. A propósito, neste período Pelegrini defendeu o time sub-20 do Genoa.

Neymar será uma das presenças na próxima edição da Kings League, já que ele será um dos presidentes da Fúria. A equipe contará com outro jogador com passagem pelo Santos em seu elenco. Trata-se de João Pelegrini, de 27 anos, que foi a terceira escolha do time no evento conhecido como draft, que ocorreu no dia 24 de fevereiro.

A Kings League é uma liga de futebol Society, ou seja, cada time normalmente atua com sete jogadores em campo. O ex-jogador espanhol Gerard Piqué não criou uma competição dentro do padrão. Isso porque buscou inovar, além de mesclar com entretenimento.

O regulamento do torneio conta com diversas modalidades dentro da mesma partida. Alguns exemplos são um contra um, dois contra dois, gol a gol. Assim como cartas especiais que as equipes podem usar para obter vantagens. No caso, gol que vale dois, exclusão de um jogador do time adversário, entre outros. A competição já alcançou repercussão mundial e a versão brasileira do torneio vai contar com dez times.

Neymar sofre críticas na Espanha depois de ausência em semifinal do Paulista

A ausência de Neymar durante a derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1 no domingo (09/3), na Neo Química Arena, que eliminou a equipe do Paulistão, chamou a atenção. Não só dos torcedores santistas, corintianos ou da imprensa brasileira, mas também da mídia espanhola.