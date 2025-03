Santos inicia conversas para renovar com Neymar

De acordo com o site “Diário do Peixe”, o Santos iniciou as conversas para renovar contrato com o atacante Neymar. Inicialmente, as partes negociam uma extensão válida até a Copa do Mundo de 2026, no meio do ano que vem. Entretanto, o Alvinegro sonha mesmo com uma renovação indo até o final da próxima temporada.

Ainda segundo a reportagem, Neymar se sente feliz no Santos, seu clube do coração. Entretanto, a renovação passará muito por um projeto de fortalecimento de elenco alvinegro. A renovação com Neymar viria acompanhada de modernizações tanto no CT Rei Pelé quanto no Estádio Vila Belmiro.