Eliminatórias da Copa: qual a situação do Brasil?

Buscando uma recuperação após goleada para a Argentina, o Brasil ainda têm quatro jogos pela frente nas Eliminatórias da Copa / Crédito: Reprodução / JUAN MABROMATA / AFP

O Brasil sofreu sua pior derrota na história das Eliminatórias da Copa do Mundo. Na terça-feira, a seleção enfrentou a Argentina no Estádio Monumental, foi goleada por 4 a 1 e, com isso, viu seu maior rival garantir vaga no principal torneio de seleções. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp A seleção canarinho, que até o início da rodada ocupava a terceira colocação, acabou caindo para a quarta posição após a derrota, sendo ultrapassada pelo Uruguai. Ainda restam quatro rodadas para a conclusão dos 18 jogos válidos pelas Eliminatórias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com um novo formato, a Copa do Mundo deixará para trás o modelo com 32 seleções e passará a contar com 48. Em 2026, o torneio será disputado em três países da América do Norte: Estados Unidos, México e Canadá.

Com a derrota para a Argentina e os resultados dos outros jogos da rodada, a seleção brasileira soma atualmente 21 pontos, empatada com Uruguai e Paraguai. Em comparação, a equipe que ocupa a posição de repescagem, a Venezuela, tem 15 pontos.

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: VEJA tabela completa e atualizada O que é preciso para garantir vaga?

Para assegurar uma vaga direta na Copa do Mundo, sem precisar disputar a repescagem, o Brasil precisa conquistar pelo menos seis pontos. Isso pode ser alcançado com duas vitórias ou com uma vitória e três empates. A Data Fifa foi concluída com sete seleções já classificadas para a Copa de 2026. Confira quais são:

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Canadá (país-sede)

Japão

Nova Zelândia

Irã

Argentina Brasil nas Eliminatórias: quantas partidas faltam?

Na quarta colocação, o Brasil ainda enfrentará quatro adversários na tentativa de garantir sua vaga na Copa de 2026. Na próxima Data Fifa, a equipe comandada por Dorival Júnior enfrentará o Equador, fora de casa, e o Paraguai, como mandante.