Parceira da Record na cobertura do futebol anuncia participação na Kings League Brazil

Desimpedidos na Kings League

Semifinalista da Supercopa Desimpedidos 2024, Fábio Fumaça fica à frente da comissão técnica do time. O treinador vai comandar os treinos entre as semanas da competição, na Mansão Maromba, espaço desenvolvido pelo presidente Toguro na Zona Leste de São Paulo.

“Estamos muito felizes em participar da estreia da Kings League no Brazil com o Desimpedidos. O campeonato combina o melhor do esporte com o universo gamer, trazendo dinâmicas que deixam as partidas mais atrativas, inspiradas nos jogos eletrônicos. Para nós, essa participação não só amplia a visibilidade do time, mas também reforça nosso compromisso com a modernização e a inovação dentro do universo esportivo”, disse Rafael Grostein, presidente executivo do time Desimpedidos.

Parceria com a Record

A emissora e o canal, que pertence à NWB, fecharam uma parceria para as transmissões digitais dos jogos do Paulistão e Campeonato Brasileiro 2025. Além disso, as equipes também se integram para o programa ‘Joga nas ” – produto original do portal R7, criado em 2022.

Os jogos inseridos no pacote da parceria terão a narração de Chico Pedrotti e comentários de Rudy Landucci, além das reportagens de Danilo Soto e Marília Galvão. O lançamento ocorreu no duelo entre Palmeiras e Portuguesa, em janeiro, e contou com transmissão exclusiva da Record e do digital.

