Tênis em Fortaleza: veja quais os locais para praticar o esporte

O tênis volta a ganhar destaque no Brasil com novos talentos como João Fonseca e o sucesso do beach tênis, aumentando a busca por locais de prática em Fortaleza

Outro fator que contribui para a popularidade do esporte é o sucesso da sua versão praiana, o beach tennis . Com isso, cada vez mais pessoas procuram locais para aprender a modalidade, seja por meio de aulas ou da prática recreativa.

Popularizado com o sucesso de novos atletas brasileiros, o tênis tem ganhado destaque novamente. A procura pelo esporte cresceu significativamente nos anos 2000, impulsionada pelo desempenho de Guga nos torneios da ATP, e vem se repetindo atualmente com João Fonseca .

Tênis em Fortaleza: grandes atletas



Muitas vezes, novos fãs que desejam começar a praticar um esporte têm como referência grandes atletas em destaque. Atualmente, os principais nomes brasileiros no tênis são João Fonseca e Bia Haddad.

No entanto, o Ceará também conta com um dos grandes nomes do tênis nacional: Thiago Monteiro. Natural de Fortaleza, ele ocupa atualmente a 108ª posição no ranking da ATP.

Rio Open chega ao fim com bicampeonato do argentino Sebastian Baez; CONFIRA