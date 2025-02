Corrida voltada a público autista é confirmada em abril na Beira Mar

O percurso de corrida terá a extensão de 5km, o de caminhada 2km e 200m para o público infantil e PCDs. As inscrições podem ser feitas de forma online

O percurso de corrida terá a extensão de 5km, o de caminhada 2km e 200m para o público infantil e PCDs. As inscrições podem ser feitas de forma online, neste link .

A corrida da inclusão Autismo Run, uma iniciativa da Associação dos Corredores de Pernambuco (Acope) em parceria com a Associação Fortaleza Azul (FAZ), será realizada no dia 27 de abril, na avenida Beira Mar, a partir das seis horas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O valor da inscrição vária conforme a categoria, sendo R$129,99, somados a um quilo de alimento não perecível e a taxa de serviço do site, para aqueles que escolherem as categorias de cinco e dois quilômetros e R$ 65, com a mesma exigência de alimento e serviço, para a modalidade de 200m.