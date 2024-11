Após se aposentar do futebol, Rafael Moura se destaca no beach tennis em Fortaleza

O ex-jogador de futebol enfrenta na noite desta sexta-feira, às 19 horas, a dupla de Santa Catarina e, caso avance, enfrentará a dupla do Rio Grande do Norte em busca do título.

O ex-atacante Rafael Moura, que teve passagens por clubes como Atlético-MG, Fluminense-RJ e Internacional-RS, tem brilhado em outro esporte desde que pendurou as chuteiras, em 2021. Saindo do gramado para a areia, o ex-camisa 9 agora marca pontos em outra modalidade: o beach tennis.

“O beach tennis é um esporte que me apaixonou e estou muito feliz por poder contribuir para o crescimento da modalidade em Minas Gerais”, afirmou o agora atleta de beach tennis.

A Copa das Federações de Beach Tennis é a maior competição da modalidade no Brasil e reúne as melhores equipes de todo o país. Cada estado é representado por atletas nas categorias, com pontuação para cada colocação. O Ceará é o atual vice-campeão, ficando atrás do Paraná em 2023.