Marcelo Melo e Rafael Matos se consagram campeões de duplas do Rio Open

A dupla brasileira Marcelo Melo e Rafael Matos se consagrou campeão do torneio de duplas do Rio Open na noite do último sábado, 21, ao bater a dupla espanhola composta por Pedro Martínez e Jaume Munar.

O triunfo ocorreu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5 e deu para a dupla o marco do primeiro título 100% brasileiro do certame carioca. É a segunda da categoria conquistada por Matos que, durante a comemoração do título, exaltou o companheiro Melo.