LeBron supera Michael Jordan e se torna único jogador com mais de uma partida de 40 pontos aos 40 anos

James já havia ultrapassado a marca contra o Golden State Warriors, no dia 6 de fevereiro, quando o atleta marcou 42 pontos. O único outro jogador a atingir a marca aos 40 anos, foi o outro camisa 23 lendário, Michael Jordan, que marcou 43 pontos na vitória do Washington Wizards contra o New Jersey Nets, em fevereiro de 2003.

Na sua segunda temporada na maior liga de basquete do mundo, o jogador atingiu a marca de 40, aos 19 anos e 88 dias, mostrando que sua qualidade permaneceu mesmo 20 anos depois.

Terceiro com mais jogos de 40 pontos na liga

Com a pontuação no último jogo, o astro do basquete norte-americano, empatou com Allen Iverson, como sexto jogador com mais partidas de 40 pontos na NBA. Com 79 jogos, LeBron continua longe de chegar ao topo desta lista, que tem Wilt Chamberlain com 271 e Michael Jordan com 173.

Mais partidas jogadas na NBA

O ala-pivô do Los Angeles Lakers não cansa de quebrar recordes, além da entra na lista pela pontuação, James bateu outro recorde relacionado a sua longevidade no esporte.