Cearense Thiago Monteiro é o novo treinador da seleção brasileira de tênis de mesa

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) anunciou, nesta terça-feira, 17, a nova equipe técnica que comandará o Time Brasil na modalidade no ciclo para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Agora, parte do comando técnico estará nas mãos de um cearense: Thiago Monteiro será o treinador da seleção masculina adulta, inicialmente com Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro. O anúncio ocorreu em uma live no canal do YouTuve da confederação.

Ao lado do cearense dono de três participações olímpicas como jogador e oito medalhas em Jogos Pan-Americanos, estarão Jean René Mounier, que deixou o cargo de treinador pessoal de Hugo Calderano para se tornar consultor técnico internacional; Jorge Fanck, que treinará a seleção feminina adulta e de jovens; e Francisco Arado, responsável pela equipe sub-19 masculina.