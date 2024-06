Thiago Monteiro, tenista cearense, garante vaga nas Olímpiadas de Paris 2024

onteiro se classificou devido ao descarte. No geral, apenas os 56 primeiros do ranking mundial se classificam. No entanto, existe um limite de quatro atletas por país

O cearense Thiago Monteiro, número 76 do tênis mundial, estará nas Olimpíadas de Paris 2024. O atleta será um dos três tenistas brasileiros presentes no principal evento esportivo do mundo.

Além dele, Bia Haddad Maia (20ª) e Thiago Wild (71ª) estarão na capital francesa representando o Brasil.

Monteiro se classificou devido ao descarte. No geral, apenas os 56 primeiros do ranking mundial se classificam. No entanto, existe um limite de quatro atletas por país.