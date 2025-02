Draft da Kings League Brasil: confira o elenco de cada equipe

A seleção dos elencos da Kings League Brasil, o Draft, aconteceu nesta segunda-feira, 24 / Crédito: Reprodução/ X/ @Kings_LeagueBR

Acontece nesta segunda-feira, 24, o draft dos jogadores da Kings League. As 10 equipes selecionam seus jogadores por meio de um sorteio, que iniciou às 19 horas (horário de Brasília). O torneio será realizado durante os meses de março e abril. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Ao todo, cada equipe contratou três jogadores Wild Card e precisa selecionar outros 10 durante o evento desta segunda-feira. Assim, as equipes contarão com um elenco de 13 jogadores para a competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No evento, os presidentes e membros da comissão técnica anunciam cada escolha por meio do sorteio, mas essa não foi a única novidade da noite. O principal jogador da modalidade, Kelvin Oliveira, revelou seu futuro ao receber uma proposta do Santos para atuar ao lado de Neymar, mantendo-se não apenas como atleta, mas também será presidente da G3X, equipe do streamer Gaules.

Draft da Kings League: veja os jogadores de cada equipe

Com todos os representantes presentes no evento, o draft segue uma sequência em que a primeira equipe a escolher só volta a selecionar um jogador após a 20ª escolha. Dessa forma, as únicas vezes a fazer escolhas consecutivas foram aquelas que ficaram com as escolhas 1 e 10. Conheça cada elenco da Kings League Brasil: Capim FC (Jon Vlogs e Luva de Pedreiro)

Wild Cards: Barata

Elenco: Maicon Santos, Gabriel Medeiros, David Lira, Henry Hatakeyama, Kleber Barreto, Yan Graça, Joao Vitor Regos, Victor Cucio esteves, Victor Florio, André;

Dendele FC (Luqueta e Paulinho O Loko)

Wild Cards:

Elenco: Rubens Magalhães, Guilherme da Silva, Tales, Gabriel da Silva, Renan Assumpção, Mathias Tintino, Vinicius Souza, Breno Teresin, Maicon, Flavio Leandro; Desimpedidos Goti (Toguro e Yuri22)

Wild Cards:

Elenco: João Pedro, Gabriel Menoci, Marcello Silva Júnior, Lucas Donadi, Fernando da Silva, Luis Felipe De Almeida, Guilherme Bernardinello, Vitão, Gustavo Henrique, Carlos Eduardo José; FC Real Elite (Ludmilla e Allan Rodrigues (O Estagiário))

Wild Cards:

Elenco: Matheus Bueno, Marlon Ribas, Gustavo Rocha, João Fenato, Andrey Profeta, Gabriel Lisboa, Eduardo Andrade, Lucas Nascimento Zanizzelo, Isaque Sander, Lucas Anceloti.

Fluxo FC (Nobru e Cerol)

Wild Cards: Zé Roberto

Elenco: Vinicius Almeida, Vinicius Alexandre, Victor Martins, Gabriel de Souza, Caio Sanchez, Julio, Sergio Filho, Murillo Menetti, Thiago Leandro, Tiago; Funkbol Clube (KondZilla e Michel)

Wild Cards:

Elenco: Douglas Gurgel, Luiz Paulo Souza, Jhonatas Goes, Thiago Nascimento, Flávio Stockunas, Odlanier Mádier, Bruno Maia, Marcelo Silva, Vitor Garrido, Guilherme Barros; Fúria FC (Neymar e Cris Guedes)

Wild Cards: Jeffinho, Lipão e Leleti

Elenco: Matheus dos Santos, Victor Hugo, João Pelegrini, Guilherme Monagatti, Gabriel Pastuch, Ryan Lima, Caio Carvalho, Murillo Donato, Mateus, Andrey Wurthmann