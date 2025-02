Kings League Brasil: saiba quando acontecerá o draft

O draft das equipes na Kings League Brasil acontece nesta segunda-feira, 24 / Crédito: Reprodução/X @Kings_LeagueBR

Próximo de sua estreia, a Kings League Brasil está se preparando para seu primeiro campeonato exclusivo com equipes brasileiras. Com os presidentes já definidos, nesta segunda-feira, 24, acontece o draft, sendo selecionados os jogadores das 10 equipes participantes. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Atuais campeões mundiais, diversos jogadores que integraram a seleção brasileira na Kings League World Cup já garantiram vaga como Wild Cards. Entre eles, estão Andreas, o goleiro Barata e o melhor jogador do mundo na modalidade, Kelvin Oliveira, o K9.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No evento, estarão presentes todos os presidentes dos clubes e membros das comissões técnicas. Ao todo, as equipes escolherão três Wild Cards e mais 10 jogadores via draft, formando elencos com 13 atletas no total.

Draft da Kings League Brasil: como vai funcionar?

Inspirado nos modelos de ligas esportivas americanas, o draft da Kings League Brasil seguirá uma ordem pré-definida, porém com um diferencial: A equipe que fizer a primeira escolha só voltará a selecionar um jogador após 20 rodadas.



Já a equipe que pela 10ª escolha, última da primeira rodada, terá sua próxima escolha logo na sequência.

Assim, ela será responsável pelas 10ª e 11ª escolhidas.

Draft da Kings League Brasil: melhores jogadores

A organização do evento promoveu uma espécie de triagem, em que atletas inscritos demonstraram suas habilidades. Com base nas avaliações, foi elaborado um ranking, levando em conta os seguintes critérios: físico, duelos, chute ao gol, defesa, passe e habilidade. Após esse período de avaliação, 140 jogadores foram selecionados e estarão disponíveis para escolha no draft.

Entre os destaques estão Wembley, Maicon e João Pedro, que fizeram parte da seleção brasileira campeã em Turim, na Itália, em janeiro deste ano. Confira AQUI a lista completa com todos os jogadores. Draft da Kings League Brasil: equipes participantes e presidentes

Com foco na expansão do torneio, a Kings League atraiu diversos influenciadores para aumentar o engajamento no Brasil. Ao todo, serão 10 equipes, das quais todas já têm nomes e presidentes confirmados.

Os presidentes brasileiros que participaram da Kings League Nations serão agora divididos no campeonato nacional. Gaules comandará o G3X, que terá como estrela principal e Wild Card o artilheiro e melhor jogador de fut-7 do mundo, Kelvin Oliveira. Parceira da Record na cobertura do futebol anuncia participação na Kings League Brazil; ENTENDA Ao lado de Neymar, que recentemente retornou ao Santos, Cris Guedes, presidente campeão do torneio internacional, liderou o Fúria FC. No entanto, a equipe sofreu uma baixa: no último campeonato de clubes, contou com o influenciador Allan Rodrigues, conhecido como Estagiário, que agora terá a sua própria equipe.