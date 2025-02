A pedido de Neymar, Santos busca contratação de Kelvin Oliveira, astro do fu7

Kelvin Oliveira, conhecido como K9, é o destaque e principal jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo da Kings League / Crédito: Reprodução/ Kings League Brasil

Kelvin Oliveira, um dos principais destaques do futebol de 7 mundial, é o novo alvo do Santos. Segundo o jornalista Tim Langendorf, a contratação do “K9”, como também ficou conhecido, foi um pedido direto de Neymar. Com a especulação, o streamer Gaulês, dono e presidente da G3X, clube que Kelvin defende atualmente, divulgou, em suas redes sociais, um vídeo falando sobre o andamento da negociação.

"Então vamos por parte. Neymar Jr. entrou em contato com o Kelvin já faz um tempo. Ele tá com o desejo de jogar com o Kelvin no Santos. Então eles estão conversando. O Kelvin falou que tem o sonho de jogar do lado do Neymar. Então, a gente tá vendo isso daí. Eu, Neymar, Santos, vamos ver como vai se desenrolar. Acredito que nos próximos dias essa negociação vai ou não vai", disse Gaulês.