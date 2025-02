Báez vence algoz de Fonseca e se sagra bicampeão do Rio Open

O argentino Sebastián Báez venceu o francês Alexandre Muller na final do Rio Open e se sagrou bicampeão do torneio. Vencedor da edição anterior do circuito, Baez venceu a partida por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/3. A partida teve duração de uma hora e 26 minutos.

Sem tomar conhecimento de seu adversário no primeiro set, o tenista argentino fez uma partida dominante e só esteve atrás de seu adversário no primeiro game. Muller só apresentou algum perigo quando o jogo esteve em 3 a 2 para o argentino e acabou perdendo o set.