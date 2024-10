Kevin Levrone: como está hoje em dia o rival de Ronnie Coleman

Relembre a carreira do fisiculturista no Mr. Olympia e confira como ele está após deixar as competições.

Kevin Levrone no Mr. Olympia

Levrone iniciou no fisiculturismo conquistando seu cartão profissional nas finais do National Physique Committee (NPC) em 1991. No ano seguinte, o estadunidense surpreendeu ao conquistar o segundo lugar no Mr. Olympia em sua primeira participação.

Após isso, ele passou um tempo afastado para se recuperar de um rompimento grave nas fibras peitorais e em seu retorno em 1994 ficou em terceiro lugar. O atleta havia conquistado sua vaga ao vencer o Arnold Classic daquele ano.