Boston Celtics x New York Knicks ao vivo: como assistir online

A transmissão de Boston Celtics versus os New York Knicks será apenas Online. A partida será transmitida ao vivo no aplicativo de streaming da Amazon Prime. Outra opção de transmissão será pelo aplicativo exclusivo da NBA, o NBA League Pass.

Boston Celtics e New York Knicks se enfrentam hoje, terça-feira, 22 de outubro (22/10), em confronto válido pela temporada regular da NBA . A partida será disputada no TD Garden, em Boston (EUA), às 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Boston Celtics x New York Knicks: 'cerimônia do anel de campeão'

A partida de abertura da temporada 2024/2025 da NBA terá o atual campeão, o Boston Celtics, em ação, junto com sua icônica cerimônia de entrega dos anéis de campeão, onde os jogadores que participaram da conquista receberão um anel especial.

Para a atual temporada, o Boston não fez muitas mudanças no elenco que conquistou o último campeonato. A permanência de suas principais peças e a projeção de jogadores que ganharam destaque são fundamentais para a disputa de mais um torneio.

Diferente do New York Knicks, que, apesar de manter seu principal jogador, Jalen Brunson, modificou quase todo o restante do seu quinteto. A chegada de Mikal Bridges, vindo do rival Nets, foi a primeira surpresa. No entanto, a aquisição de Karl Anthony Towns, vindo do Timberwolves, em troca por Donte DiVincenzo e Julius Randle, foi a principal mudança.