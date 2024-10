Ramon Dino no Mr. Olympia 2024 hoje, 12: horário e onde assistir

Editor adjunto do O POVO Online

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Ramon Dino compete hoje, sábado, 12 de outubro (12/10), pela Classic Physique do Mr. Olympia 2024. Veja horário e onde assistir ao vivo ao brasileiro

O maior torneio de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia, segue hoje, sábado, 12 de outubro (12/10), e terá no palco Ramon Dino, fisiculturista brasileiro conhecido como "dinossauro do Acre". Veja mais abaixo horário e onde assistir ao vivo.

Mr. Olympia 2024: Ramon Dino compete hoje (12/10) na Classic Physique

Ramon volta a competir na categoria Classic Physique em busca de desbancar o fisiculturista canadense, Cbum, atual vencedor e pentacampeão, e conquistar o primeiro lugar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Juntamente com Ramon Dino, estão os brasileiros Diego Galindo, Junior Javorski, Gabriel Pereira, Livinho, Eric Lisboa, Fábio Junio, Gabriel Zancanelli, Matheus Menegate, Breno Freire, Julio Simões e Everson Costa Melo também estarão competindo.