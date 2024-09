Marrocos vence Irã e encara o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal

Brasil e Marrocos estiveram frente a frente na Copa do Mundo de Futsal de 2021 e a seleção brasileira saiu vitoriosa no duelo

A vantagem, no entanto, não durou muito. Aos 7 minutos de bola rolando, Bouzid estava na segunda trave para aproveitar o chute cruzado e empurrar a bola para o fundo do gol, igualando o placar geral.

Em uma partida repleta de emoção, o Irã abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, com Derakshani. Após bom passe de Oladghobad, o camisa 5 do Irã finalizou de primeira para colocar a sua equipe na frente.

O Brasil conheceu quem será o seu adversário nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal. Na manhã desta quinta-feira, 26, o Marrocos venceu o Irã pelo placar de 4 a 3 e irá recriar o confronto que fez contra o Brasil na mesma fase no Mundial de 2021.

Faltando 9 minutos, o Marrocos assumiu a frente do jogo. Após cobrança de lateral, Rafieipour, do Irã, desviou a bola contra o próprio gol e o goleiro Mohammadi aceitou a falha.

Ainda com fôlego, o Marrocos ampliou a vantagem mais duas vezes antes de ir para o intervalo. Uma após outro vacilo defensivo do Irã e a outa com um belíssimo voleio de El Fenni, deixando o Marrocos com 4 a 1 ao final do primeiro tempo.