Ramon Dino no Mr. Olympia 2024: veja dia, horário e onde assistir

Vice-campeão da Classic Physique, Ramon Dino volta a competir pela categoria. Veja programação com dia, horário e onde assistir ao vivo ao brasileiro

Com 11 categorias, o maior torneio de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia, está marcado para acontecer de 10 a 13 de outubro.

Ramon Dino, fisiculturista brasileiro conhecido como "dinossauro do Acre", vai concorrer em uma dessas categorias. Veja ao final do texto a programação com dia, horário e onde assistir ao vivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mr. Olympia 2024: Ramon Dino vai competir em quais categorias?

Vice-campeão nas duas últimas edições da Classic Physique, neste ano, Ramon volta a competir na categoria em busca de desbancar o fisiculturista canadense, Cbum, atual vencedor e pentacampeão, e conquistar o primeiro lugar.