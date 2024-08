Ginástica artística: qual a próxima competição e onde assistir

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) já divulgou datas e locais dos próximos eventos da modalidade de ginástica artística depois das Olimpíadas de Paris , com apenas uma competição acontecendo fora do Brasil. As primeiras competições irão ocorrer no dia 15 de setembro e vão até 30 de novembro de 2024.

Entre os nomes mais conhecidos está Rebeca Andrade, que é uma referência na ginástica artística brasileira. Ela fez história nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e de Paris 2024, ao conquistar uma medalhas de ouro, prata e bronze no salto, no individual, e em equipe; tornando-se a primeira ginasta brasileira a conseguir tal feito.

O Brasil tem mostrado evolução em todas as modalidades da ginástica artística, tanto no feminino quanto no masculino. No masculino, nomes como Arthur Zanetti, campeão olímpico nas argolas em Londres 2012, e Diego Hypólito, que conquistou medalhas em diversas competições internacionais, incluindo a prata na Olimpíada do Rio 2016, também são destaques.



Ginástica artística: confira a programação completa das próximas competições



Feminino



CBI Campeonato brasileiro de loterias caixa de ginástica artística feminina (adulta e infantil)

Data: dia 15 a 22 de setembro



Local: João Pessoa, na Paraíba

Campeonato brasileiro de loterias caixa de ginástica artística feminina (juvenil e pré-infantil)

Data: dia 9 a 13 de outubro



Local: Aracaju, em Sergipe

Campeonato Sul Americano de ginástica artística feminina

Data: dia 14 a 20 de outubro



Local: Aracaju, em Sergipe

XLIII torneio nacional de ginástica artística feminina

Data: dia 10 a 17 de novembro



Local: Palmas, em tocantins



Masculino



Campeonato brasileiro de loterias caixa de ginástica artística masculina (adulta e infantil)

Data: dia 15 a 22 de setembro



Local: Em João Pessoa, na Paraíba

Campeonato brasileiro de loterias caixa de ginástica artística masculina (juvenil e pré-infantil)

Data: dia 9 a 13 de outubro



Local: Aracaju, em Sergipe

Campeonato Sul Americano de ginástica artística masculina

Data: dia 14 a 20 de outubro



Local: Aracaju, em Sergipe

XLIII torneio nacional de ginástica artística masculina

Data: dia 10 a 17 de novembro



Local: Palmas, em tocantins

Campeonato Sul Americano de ginástica artística masculina (AGE GROUP Juvenil)

Data: dia 25 a 30 de novembro



Local: Assunção, no Paraguai

Ginástica artística: veja onde assistir às competições



As transmissões dos eventos de ginástica artística acontecem por meio do canal do You Tube da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).