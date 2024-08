Brasil encerra Olimpíadas de 2024 com 20 medalhas, 2ª melhor marca da história

Rebeca Andrade tornou-se a maior atleta brasileira da história dos Jogos Olímpicos e foi uma das medalhistas de ouro do Brasil em Paris 2024 Crédito: Gabriel BOUYS / AFP

O Brasil conquistou 20 medalhas ao fim das Olimpíadas de 2024, em Paris, a segunda melhor marca de sua história em números totais de pódios alcançados, abaixo apenas das 21 medalhas conquistadas em Tóquio 2020/2021. O desempenho, contudo, quando considerado apenas o número de ouros ficou bem abaixo das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos. Foram três medalhas douradas em 2024, todas conquistadas por mulheres: Beatriz de Souza, no judô (categoria acima de 78kg); Rebeca Andrade, na ginástica artística (solo); além do vôlei de praia femininos, com a dupla Ana Patrícia e Duda.

A dupla brasileira Duda e Ana Patricia venceram as canadenses Melissa e Brandie na final olímpica em Paris 2024 Crédito: Luiza Moraes/COB Para o diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e chefe da Missão Paris 2024, Rogério Sampaio (medalhista de ouro no judô em 1992), o saldo desta edição dos Jogos no País é positivo, com o Brasil chegando ao top-15 no quadro histórico de medalhas e top-20 em número de ouros (excluindo nações extintas, como a União Soviética). “Isso nos deixa bastante satisfeitos. Com a apresentação dos nossos atletas, inspiramos a sociedade. Todos que acompanharam as competições se sentiram inspirados. Mesmo aqueles que não conseguiram conquistar uma medalha, tiveram seus melhores desempenhos, também inspiraram nossos torcedores e a população brasileira”, exaltou Rogério Sampaio.

Já a subchefe da Missão Paris 2024 e gerente de Planejamento e Desempenho Esportivo do COB, Marina Mello citou o fortalecimento do esporte feminino no País. Beatriz Souza foi medalhista de ouro no judô Crédito: Alexandre Loureiro/COB “Há dois ciclos olímpicos, após ser identificada uma oportunidade de crescimento do esporte feminino, o COB começou a investir especificamente nas mulheres. Não só atletas, mas também para tentar aumentar o número de treinadoras e gestoras”, enfatizou.

Além das performances dos medalhistas em Paris, o Brasil vê com bons olhos desempenhos de atletas que ficaram a uma vitória do pódio, como, por exemplo, Hugo Calderano, do tênis de mesa, Rafaela Silva e Rafael Macedo, do judô; Jucielen Romeu, Keno Machado e Wanderley Pereira, do boxe, e Giullia Penalber, da luta livre. E também a multimedalhista Rebeca Andrade, que ficou em quarto lugar na trave. Por sua vez, o diretor de Alto Rendimento do COB, Ney Wilson, destacou o desempenho de atletas que ficaram a uma vitória do pódio, como Hugo Calderano, no tênis de mesa, além de outros seis atletas em esportes como judô, boxe e luta livre. Ele também lamentou condições climáticas que acabaram afetando o resultado final de competidores brasileiros, notadamente o caso da semifinal disputada por Gabriel Medina, no surfe masculino, em condições desfavoráveis das ondas do Taiti.

O brasileiro Gabriel Medina acabou sendo prejudicado pela falta de ondas na semifinal disputada em Taiti, colônia francesa onde o surfe foi disputado Crédito: Ben Thouard/POOL/AFP “Pequenos detalhes fazem muita diferença entre uma medalha de ouro, de prata, de bronze, um quarto ou um quinto lugar. Se algumas ondas, alguns ventos e algumas situações não tivessem acontecido, a gente teria ainda mais motivos para comemorar”, exemplificou Wilson. Expectativa para Los Angeles 2028 Por fim, a subchefe da Missão Paris 2024 do COB e gerente de Jogos e Operações Internacionais, Joyce Ardies detalhou alguns pontos que o Comitê já está atento para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028 e mesmo para Brisbane (Austrália) em 2032.

“Em 2023, fizemos a primeira visita a Los Angeles. Temos um consultor local bastante engajado na procura de soluções concretas. Esperamos até o final do ano já termos uma ideia das instalações que irão prover toda a infraestrutura para os atletas”, disse. “Para Brisbane 2032, já começamos a fazer reuniões, uma aqui em Paris, para entender onde será a Vila, perímetro de segurança, e a questão do fuso de 12 ou 13 horas, que exigirá um período de aclimatação bem grande, com estruturas que serão bastante concorridas. Então, temos que trabalhar com antecedência, montar um plano de ação para chegarmos o mais preparados possíveis para esses Jogos”, concluiu Joyce Ardies. Perspectiva histórica Em linhas gerais, a marca dos atletas brasileiros é a mesma conquistada nas Olimpíadas de Pequim em 2008 e de Londres em 2012 e fica abaixo também das alcançadas no Rio de Janeiro, em 2016, quando teve os mesmos sete ouros de Tóquio, e de Atenas em 2004, quando o País obteve cinco medalhas de ouro, considerando apenas as Olimpíadas realizadas no século XXI.