Whindersson Nunes reage com bom humor após nova derrota no boxe

O humorista Whindersson Nunes perdeu a luta de boxe deste sábado, 15, em Dublin (Irlanda), contra o inglês King Kenny e não avançou para a final do torneio High Stakes, disputado por celebridades e promovido pela Kingpyn Boxing. O piauiense teve muitas dificuldades contra Kenny e perdeu por pontos.

Dominado por cinco rounds, Whindersson teve trabalho para lidar com o tamanho e com a habilidade do britânico. Mesmo com a derrota, o piauiense reagiu com bom humor em suas redes sociais. Em sua conta do Twitter, ele escreveu: “Agora é assistir a reprise na Globo e torcer por mim lá, pra ver se eu ganho. Nada é impossível”.

No Instagram, o humorista postou uma foto com o rosto todo machucado, mostrando o “prejuízo” que levou ao medir forças com King Kenny e brincou na legenda fazendo menção ao seu adversário anterior: “Aprende, Filipek”. O rapper polonês Filipek foi derrotado em nocaute técnico em combate realizado em abril.

Whindersson Nunes iniciou no boxe há alguns anos, após uma luta contra a depressão, buscando melhorar sua saúde física e mental. O hobby ficou sério e Whindersson seguiu treinando e chegou a lutar contra o brasileiro Popó.

A participação do humorista no torneio da 'Kingpyn Boxing' mostra a seriedade com que leva o esporte. Com disputas em lutas amadoras e de exibição, o piauiense possui um cartel composto por duas vitórias, um empate e uma derrota.