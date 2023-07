Inédita no Nordeste, competição de skate que revela até campeão do STU chega ao Ceará

Competição que já revelou até campeão do Skate Total Urbe e candidato a Paris-2024, o Amazing AM acontecerá, pela primeira vez, no Nordeste. Neste sábado, 15, Fortaleza será sede da segunda de três etapas do circuito interestadual de skate street amador. Os skatistas interessados podem se inscrever nas categorias feminina e masculina. O acesso ao público é gratuito.

Idealizado por Davison Fortunato, um dos mais respeitados skatistas do Brasil, o evento contará com as categorias feminina e masculina e terá mais de 100 participantes. A etapa de Fortaleza acontecerá no Skate Park, localizado na Avenida Beira Mar, durante os períodos da manhã e tarde.

“O Amazing AM é uma plataforma democrática, em formato de competição de skate street, que dá a possibilidade para a nova geração do esporte brasileiro mostrar todo o seu talento e ainda receber uma premiação de qualidade, ampliando a missão de fomentar a prática esportiva”, afirma Davison Fortunato, Team Manager de Skate da TheOne Management.

Atual campeão do evento, Ismael Henrique é um dos talentos que compete no Amazing AM e brilha pelas pistas brasileiras. Neste ano, ele venceu a etapa de Criciúma, do STU, mandando uma manobra inédita (nollie 270 de blunt slide), surpreendendo até mesmo a equipe de transmissão. Ano passado, Gabryel Aguilar, quarto melhor brasileiro no ranking mundial, também ganhou uma etapa. Já entre as mulheres, Maria Almeida é a atual vencedora do evento interestadual de skate street amador.

Em junho, a pesquisa inédita Skate Brasil Report 2023 destacou que os brasileiros tendem a curtir mais o skate street, pois é mais simples de encontrar local visando à prática (pista ou rua). Além disso, os ídolos desta modalidade são os mais admirados. A nordestina Rayssa Leal, por exemplo, é a mais lembrada por todos os habitantes do País no que tange ao skate.

Antes de Fortaleza, a competição passou por Mogi Das Cruzes, município localizado na região metropolitana de São Paulo. Por lá, os vencedores das categorias masculina e feminina foram Matheus Souza (SP) e Ariadne Souza (RS), respectivamente. Ambos fizeram voltas quase perfeitas, superando a marca de 94 pontos. Depois da disputa no Ceará, a competição fechará a temporada em Balneário Camboriú (SC), no dia 12 de agosto. A cada etapa serão distribuídos R$ 15 mil por categoria e um troféu sustentável. O evento conta com as parcerias de Maze Shop, Fesk (Federação Cearense de Skateboard) e realização da TheOne Management.



Amazing AM - Etapa de Fortaleza

Data/horário: Dia 15 de julho (sábado), das 09h às 17h

Local: Skate Park (Endereço: Av.Beira Mar, 2959 - Meireles - Fortaleza)