Verstappen conquista GP da Inglaterra e chega à sexta vitória seguida na temporada da F-1

Em forte ritmo rumo ao tricampeonato, o holandês Max Verstappen saiu vencedor de mais uma etapa da Fórmula 1 neste domingo, 9. O piloto da Red Bull Racing aproveitou a pole position e conquistou o GP da Inglaterra, disputado no Circuito de Silverstone.

Além de ter conseguido seu sexto triunfo seguido, Verstappen também foi o responsável pela volta mais rápida da prova, em 1min30s975. Com isso, o holandês garante um ponto a mais no campeonato de pilotos.

O pódio foi completado por dois ingleses. Lando Norris, da McLaren, foi o segundo, enquanto Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o terceiro. Os dois fizeram uma grande disputa até as voltas finais, com o heptacampeão não conseguindo ultrapassar o jovem piloto.

Largando em segundo, Norris chegou a ficar na liderança depois da bandeirada, mas viu seu carro ser ultrapassado por Verstappen depois da quinta volta. O holandês ficou na ponta desde então, enquanto a disputa pela segunda posição esquentou após a 30ª volta, com a entrada do Safety Car.

A decepção do fim de semana ficou por conta das duas Ferraris. Charles Leclerc e Carlos Sainz, que largaram na quarta e quinta posição, não conseguiram fazer uma boa corrida e terminaram em nono e décimo, respectivamente.

Com o resultado, Max Verstappen ampliou sua vantagem no ranking de pilotos, com 255 pontos. Seu companheiro de Red Bull, Sergio Pérez, é o segundo com 156, seguido por Fernando Alonso, que soma 137.

A próxima etapa da Fórmula 1 será em Budapeste, na Hungria, com a corrida marcada para o dia 23 de julho.

Confira a classificação final do GP da Inglaterra:

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren)

George Russel (Mercedes)

Sergio Pérez (Red Bull)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Alexander Albon (Williams)

Charles Leclerc (Ferrari)

Carlos Sainz (Ferrari)

Logan Sargeant (Williams)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Nico Hulkenberg (Haas)

Lance Stroll (Aston Martin)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Nyck De Vries (AlphaTauri)

*Pierre Galsy (Alpine), Kevin Magnussen (Haas) e Esteban Ocon (Alpine) abandonaram a prova.