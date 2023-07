Com virada histórica, Alcaraz bate Djokovic e conquista Wimbledon pela primeira vez

No confronto direto entre os dois melhores tenistas do mundo atualmente, deu Carlos Alcaraz na decisão de Wimbledon neste domingo, 16. Na primeira final entre o Novak Djokovic e o espanhol, Alcaraz conseguiu uma virada histórica e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4.

Com o resultado no terceiro Grand Slam da temporada, Alcaraz se torna o terceiro tenista mais jovem da história a conquistar o torneio e se consolida na liderança no ranking da ATP. Djokovic deve manter-se na segunda posição.

Além de seguir acima do sérvio no ranking, Alcaraz se coloca à frente nos embates diretos com Djokovic. O jovem tenista faz dois a um, tendo vencido em Wimbledon e no ATP 1000 de Madrid, em 2022. Djokovic, por sua vez, conseguiu a vitória em Roland Garros.

O sérvio dominou completamente o primeiro set. Alcaraz cometeu muitos erros, conseguiu vencer apenas um game após muito esforço e, sem um grande saque, facilitou a vida do heptacampeão, que fechou o set em 6-1.

Já no segundo set, Alcaraz recuperou a confiança e começou bem. O espanhol de 20 anos foi capaz de encaixar o saque e confirmou serviço pela primeira vez na partida. No entanto, quando parecia que Djokovic seria batido, ele se recuperava. Dessa forma, o segundo set foi resolvido apenas no tie-break: o sérvio errou duas vezes seguidas e Alcaraz aproveitou para igualar a disputa com um 7-6.

Carlos Alcaraz superou rapidamente o primeiro set em que esteve abaixo e, no terceiro, já estava de volta ao alto nível. O espanhol abriu 3-1 e, após um game extremamente longo, com duração de quase 27 minutos, 13 igualdades e falhas incomuns de Djokovic, conseguiu chegar ao 4-1. O tenista devolveu o 6-1 do sérvio e virou o jogo.

No quarto set, o sérvio demonstrava mais sinais de desgaste físico do que o espanhol. No entanto, ele conseguiu se recuperar. Voltou a sacar muito bem e a aproveitar os erros de Alcaraz para fechar em 6-3 e empatar tudo novamente.

No quinto e último set, após mais de quatro horas de partida, Alcaraz foi melhor que Djokovic e finalmente fechou a partida em 6-4.