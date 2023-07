Luta de Whindersson Nunes: onde assistir ao vivo e que horas começa

A luta de boxe entre o humorista Whindersson Nunes e King Kenny está marcada para hoje, 15. Eles se enfrentarão no torneio de celebridades High Stakes, que ocorre em Dublin, na Irlanda.

Onde assistir ao vivo à luta de Whindersson Nunes e que horas começa

A luta, que faz parte do card principal do evento, será transmitida ao vivo pelo Canal Combate, pelo pay-per-view por volta de 19 horas (horário de Brasília). Os primeiros confrontos do dia começaram às 15 horas.

Além disso, a disputa também será exibida na TV Globo, em uma reprise na madrugada, por volta de 1h50min, após o programa "Supercine".

Whindersson Nunes x King Kenny: retrospecto

No High Stakes, Whindersson estreou com vitória por nocaute técnico contra o rapper polonês Filip Marcinek, em abril deste ano.

Lutador inglês de 26 anos, com cinco lutas em seu cartel, King Kenny também teve um bom começo no torneio, vencendo o youtuber My Mate Nate no 2° round.

Além da luta principal, o evento deste sábado contará com a participação da brasileira Jully Poca, que enfrentará a britânica Elle Brooke.

Whindersson Nunes x King Kenny: provocação

Após dez meses da primeira luta dos dois, a primeira frase de King Kenny em seu canal no YouTube foi "Whindersson, onde está você?".

A fala está no vídeo onde mostra bastidores de sua preparação, o britânico personalizou um alvo com foto do brasileiro, e atirou dardos em seu rosto.

Whindersson postou o vídeo da encarada inicial contra o inglês, que se recusou a apertar a mão do humorista. Na legenda o piauiense escreveu: “você pode ser alto @kingkennytv, mas é bem pequeno! Amanhã nos encontramos de novo”.

