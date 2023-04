Whindersson Nunes estreia em torneio de boxe com nocaute em polonês

Após dois meses da sua estreia no mundo das lutas, com derrota para o ex-pugilista baiano Popó, o humorista Whindersson Nunes se aventurou novamente e aceitou participar do Kingpyn Boxing, torneio de boxe de estrelas, onde o vencedor irá ganhar 200 mil dólares. O brasileiro venceu facilmente o rapper polonês Filipek, na 'OVO' Arena, em Londres, pelas quartas de final da competição.

Após a confirmação do embate, os oponentes iniciaram as provocações, colocando até o polêmico término de casamento do humorista com a cantora Luísa Sonza. O humorista chegou a colocar um nariz de palhaço durante a pesagem, roubando a cena do evento.

O brasileiro entrou na Arena ao som da sua música e demonstrava muita confiança para encarar o polonês, que chegou ao ringue primeiro.

Logo no início da luta, os torcedores começaram a provocar o rival do humorista com gritos em português de "Uh, vai morrer!". Nos primeiros minutos da luta, os componentes apenas estavam estudando, tendo alguns apenas algumas trocas de soco.

Após a primeira paralisação, Whindersson Nunes conseguiu encaixar dois golpes no rosto do polonês que caiu nas duas ocasiões, mas conseguiu retornar ao combate. No terceiro knockdown (queda), o polonês foi considerado nocauteado e o piauiense, ao sons da torcida, venceu, garantindo-se na semifinal.

Assim, Whindersson está na próxima fase da competição de estrelas e retornará ao ringue em junho, pela semifinal. Ele vai encarar o cantor e influencer King Kenny, que derrotou My Mate Nate.

Do Jornal do Commercio, via Rede Nordeste