Conmebol faz testes antidoping nos elencos de Palmeiras e Flamengo antes da final da Libertadores

Entidade coleta amostras no intuito de acompanhamento mais detalhado dos parâmetros hematológicos e metabólicos dos jogadores
A Conmebol realizou exames antidopings com os elencos de Palmeiras e Flamengo, antes da busca pela Glória Eterna. Afinal, as duas equipes se enfrentam, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, capital do Peru, na final da Libertadores 2025.

Dessa forma, o Plano de Controle coletou 20 amostras de sangue seco. Um planejamento que aplica critérios de inteligência baseados no desempenho dos jogadores nas diferentes fases da competição, assim como monitora os elenco em períodos específicos.

Essa coleta ocorre com punção do braço ou dedo, em papel filtro para análise em laboratório. O DBS é uma técnica inovadora que complementa os métodos tradicionais e permite um controle mais eficiente e acessível no futebol.

Além disso, sua facilidade de coleta, armazenamento e transporte torna uma alternativa viável para ampliar a cobertura dos atuais controles antidoping. A implantação no Passaporte Biológico do Atleta permite um acompanhamento mais detalhado dos parâmetros hematológicos e metabólicos dos jogadores.

De acordo com o Regulamento Antidoping da entidade, os controles Fora de Competição podem ser realizados a qualquer momento e lugar. O intuito é proteger a saúde dos jogadores e garantir o fair play em todas as competições organizadas pela instituição. Por fim, o Dr. Osvaldo Pangrazio lidera a Unidade Antidoping da Conmebol.

