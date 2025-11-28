Turbulência positiva? Palmeiras revive roteiro das últimas conquistas da Libertadores

A equipe não venceu nas últimas cinco rodadas do campeonato nacional, perdeu a liderança e convive com críticas externas. Além disso, viu a disputa pelo título brasileiro ficar distante. Dentro do clube, porém, há a leitura de que o momento é muito parecido com o das decisões continentais anteriores sob Abel. Em 2020, antes de enfrentar o Santos no Maracanã, o Palmeiras vinha de duas derrotas e um empate, somando apenas uma vitória nos seis jogos que antecederam a final.

Próximo de mais uma final de Libertadores, o torcedor palmeirense assiste a um enredo familiar. O Palmeiras já está em Lima para disputar o título do próximo sábado (29/11), às 18h, novamente cercado por questionamentos, pressão e uma sequência recente de resultados negativos no Brasileirão . O histórico, no entanto, mostra que esse cenário não é novo e nem necessariamente determinante, para o time de Abel Ferreira.

Um ano depois, o panorama era ainda mais turbulento. Na caminhada rumo ao tricampeonato, o time acumulou três derrotas e um empate antes de viajar a Montevidéu, além de ter perdido um clássico para o São Paulo por 2 a 0, o que aumentou a inquietação da torcida. A reviravolta veio no momento decisivo, quando Raphael Veiga e Deyverson marcaram os gols que garantiram o título sobre o Flamengo.

Palmeiras tenta repetir o roteiro

A repetição desse padrão alimenta a confiança interna de que o desempenho recente não vai interferir na atuação da equipe no Peru. A estratégia adotada pela comissão técnica foi desenhada para isolar o elenco das oscilações do Brasileiro. Abel Ferreira poupou todos os prováveis titulares na última terça-feira (25/11), contra o Grêmio, garantindo ao time um período maior de recuperação física e foco exclusivo na final.

“É o jogo mais importante do ano para a gente e, claro, é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, é um foco diferente. Estamos trabalhando muito já pensando no jogo de sábado, com muita humildade e com os pés no chão. Tenho certeza de que a gente vai fazer um brilhante jogo”, afirmou Vitor Roque, no início da semana.

Assim, a delegação chegou a Lima na noite da última quarta-feira, iniciando oficialmente o período final de preparação. Os treinos de quinta e sexta-feira acontecem no estádio do Alianza Lima, palco escolhido para os ajustes derradeiros antes da decisão que pode transformar mais uma vez um momento de turbulência em celebração.