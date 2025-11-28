Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Turbulência positiva? Palmeiras revive roteiro das últimas conquistas da Libertadores

Assim como em 2020 e 2021, equipe de Abel Ferreira chega pressionada, sem vencer no Brasileiro, mas confiante pelo tetracampeonato
Próximo de mais uma final de Libertadores, o torcedor palmeirense assiste a um enredo familiar. O Palmeiras já está em Lima para disputar o título do próximo sábado (29/11), às 18h, novamente cercado por questionamentos, pressão e uma sequência recente de resultados negativos no Brasileirão. O histórico, no entanto, mostra que esse cenário não é novo e nem necessariamente determinante, para o time de Abel Ferreira.

A equipe não venceu nas últimas cinco rodadas do campeonato nacional, perdeu a liderança e convive com críticas externas. Além disso, viu a disputa pelo título brasileiro ficar distante. Dentro do clube, porém, há a leitura de que o momento é muito parecido com o das decisões continentais anteriores sob Abel. Em 2020, antes de enfrentar o Santos no Maracanã, o Palmeiras vinha de duas derrotas e um empate, somando apenas uma vitória nos seis jogos que antecederam a final.

Um ano depois, o panorama era ainda mais turbulento. Na caminhada rumo ao tricampeonato, o time acumulou três derrotas e um empate antes de viajar a Montevidéu, além de ter perdido um clássico para o São Paulo por 2 a 0, o que aumentou a inquietação da torcida. A reviravolta veio no momento decisivo, quando Raphael Veiga e Deyverson marcaram os gols que garantiram o título sobre o Flamengo.

Palmeiras tenta repetir o roteiro

A repetição desse padrão alimenta a confiança interna de que o desempenho recente não vai interferir na atuação da equipe no Peru. A estratégia adotada pela comissão técnica foi desenhada para isolar o elenco das oscilações do Brasileiro. Abel Ferreira poupou todos os prováveis titulares na última terça-feira (25/11), contra o Grêmio, garantindo ao time um período maior de recuperação física e foco exclusivo na final.

“É o jogo mais importante do ano para a gente e, claro, é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, é um foco diferente. Estamos trabalhando muito já pensando no jogo de sábado, com muita humildade e com os pés no chão. Tenho certeza de que a gente vai fazer um brilhante jogo”, afirmou Vitor Roque, no início da semana.

Assim, a delegação chegou a Lima na noite da última quarta-feira, iniciando oficialmente o período final de preparação. Os treinos de quinta e sexta-feira acontecem no estádio do Alianza Lima, palco escolhido para os ajustes derradeiros antes da decisão que pode transformar mais uma vez um momento de turbulência em celebração.

