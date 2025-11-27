Coincidência vira superstição para o Palmeiras na final da Libertadores; entenda

Embarque do Alviverde para Lima ocorreu na última quarta-feira (26). Paulistas decidem o título da Libertadores no próximo sábado (29) / Crédito: Jogada 10

O torcedor do Palmeiras que acredita em superstição ganhou um motivo para crer que a equipe vai conquistar o quarto título da Libertadores em sua história, na edição de 2025 do campeonato. Afinal, o piloto Antônio Carvalho, que levou a delegação do clube para Lima, local da decisão do torneio, foi o mesmo que conduziu os elencos do Alviverde, que venceram os dois troféus anteriores, nas edições de 2020 e 2021 do torneio. A delegação palmeirense estava em Porto Alegre devido ao compromisso anterior, a derrota de virada para o Grêmio por 3 a 2, pela 35ª rodada do Brasileirão. Assim, deixou a capital gaúcha na última quarta-feira (26) e desembarcou em Lima no mesmo dia. Poucos momentos antes da chegada na capital peruana, o piloto abriu o microfone e expôs sua gratidão e a honra de novamente conduzir o Palmeiras para uma decisão de Libertadores.