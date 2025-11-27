Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coincidência vira superstição para o Palmeiras na final da Libertadores; entenda

Embarque do Alviverde para Lima ocorreu na última quarta-feira (26). Paulistas decidem o título da Libertadores no próximo sábado (29)
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O torcedor do Palmeiras que acredita em superstição ganhou um motivo para crer que a equipe vai conquistar o quarto título da Libertadores em sua história, na edição de 2025 do campeonato. Afinal, o piloto Antônio Carvalho, que levou a delegação do clube para Lima, local da decisão do torneio, foi o mesmo que conduziu os elencos do Alviverde, que venceram os dois troféus anteriores, nas edições de 2020 e 2021 do torneio.

A delegação palmeirense estava em Porto Alegre devido ao compromisso anterior, a derrota de virada para o Grêmio por 3 a 2, pela 35ª rodada do Brasileirão. Assim, deixou a capital gaúcha na última quarta-feira (26) e desembarcou em Lima no mesmo dia. Poucos momentos antes da chegada na capital peruana, o piloto abriu o microfone e expôs sua gratidão e a honra de novamente conduzir o Palmeiras para uma decisão de Libertadores.

Anteriormente, Antônio Carvalho levou o Verdão para o Rio de Janeiro, quando superou o Santos no Maracanã. No ano seguinte, transportou a delegação para Montevidéu, onde enfrentou o Flamengo pela primeira vez em uma decisão de Libertadores e saiu vitorioso. Apesar da coincidência positiva, a escolha por este plano se mostrou distinto, porque o Palmeiras escolheu uma companhia aérea diferente da habitual. Isso porque o grupo do time paulista começou a viajar no avião da Placar Linhas Aéreas, que pertence a Leila Pereira, presidente do clube.

 Palmeiras se dedica em alcançar reação

O Verdão passa por momento de instabilidade na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, são cinco rodadas sem vencer e dois empates consecutivos no Allianz Parque, contra Vitória e Fluminense, respectivamente. O Flamengo é também seu principal concorrente pelo título brasileiro. Os cariocas até oscilaram nas últimas rodadas, mas tiveram um desempenho superior e abriram uma vantagem na liderança de cinco pontos, faltando duas rodadas para o fim da competição.

Além disso, Palmeiras e Flamengo voltam a ter uma disputa direta por um troféu no próximo sábado (29). Afinal, os times se enfrentam pela decisão da Libertadores, em Lima, capital do Peru.

